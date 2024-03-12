İBB'deki "bavul dolusu para" polemiği! O paralar delegelere mi ödendi? | Video
İBB'deki "bavul dolusu para" polemiği! O paralar delegelere mi ödendi? A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural canlı yayında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
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