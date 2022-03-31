Video Haber İBB'den bir ağaç katliamı daha! Bu kez Zeytinburnu'nda onlarca ağaç kesildi | Video
İBB'den bir ağaç katliamı daha! Bu kez Zeytinburnu'nda onlarca ağaç kesildi | Video

İBB'den bir ağaç katliamı daha! Bu kez Zeytinburnu'nda onlarca ağaç kesildi | Video

31.03.2022 | 12:53

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Çırağan Caddesi'ndeki ağaç katliamından sonra bu kez de Zeytinburnu'ndaki ağaçları hastalık nedeniyle kesti.

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