İBB'den çıkarılan işçilere 'asalak' diyerek hakaret eden Özgür Özel'e işçilerden suç duyurusu | Video
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Belediyelerde işten çıkarılan işçiler hakkında 'asalak' demesi yargıya taşındı. İBB işçileri Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulundu. CHP'li Özgür Özel Meclis toplantısında İBB işçileri ve CHP'li belediyelerden çıkan işçilere 'asalak' diyerek hakaret etmişti.
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