İBB'den dikkat çeken israf! Yemeğe kişi başı 6 bin 395 lira ödendi | Video
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 11 CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı için yemek verdi. Yemeğe kişi başı 6 bin 395 lira ödendi. Bu ve benzeri birçok israf Sayıştay raporuna yansıdı.