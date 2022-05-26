Video Haber İBB’den fetih ayıbı! İstanbul’un fethini anlatan çini duvar 1 Mayıs duyuru panosuyla kapatıldı | Video
İBB’den fetih ayıbı! İstanbul’un fethini anlatan çini duvar 1 Mayıs duyuru panosuyla kapatıldı | Video

İBB’den fetih ayıbı! İstanbul’un fethini anlatan çini duvar 1 Mayıs duyuru panosuyla kapatıldı | Video

26.05.2022 | 16:01

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Taksim metrosunun içinde İstanbul’un fethini anlatan çini duvar 1 Mayıs duyuru panosuyla kapatıldı. Minyatür sanatçısı Nasuhi Hasan Çolpan, İstanbul’un fethi yıldönümünün kutlanmasına birkaç gün kala fethi anlatan çini duvar tablonun bilinçli olarak kapatılmamış olmasını dilediğini söyledi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul'un fethine günler kala Taksim metro içinde AK Parti döneminde yapılan İstanbul'un fethini anlatan Çini duvarın üzerine 1 Mayıs duyuru panosu ile kapatması tepki topladı.

İstanbul'un Fethinin yıldönümüne birkaç gün kala bu tip bir engelleme çalışmasının doğru olmadığını, kendisini üzdüğünü belirten Minyatür sanatçısı Nasuhi Hasan Çolpan, "1999 yılında AK Parti yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından babamın arkadaşının da çalıştığı Çini ve minyatür sanatıyla yapılan İstanbul'un fethi figürünün bulunduğu duvarın 1 Mayıs kutlama ve propoganda ve sloganlarının bulunduğu pano ile kapatılmış. İstanbul Fethi'nin bulunduğu bölümün özellikle kapatılması üzücü bir olaydır. Bu konu ile ilgili yaklaşık bir ay önce Beyaz masaya mail atmıştım. Bir ay sonra bana cevap olarak, konuyla ilgili hassasiyetimden dolayı teşekkür ederek çalışmalara başlanılacağını bildirdiler.

Fakat bir ay geçti. İstanbul'un fetih yıldönümü kutlamalarına iki gün kaldı hala üzerini kapattıkları 1 Mayıs mesajlarıyla ve sloganlarıyla dolu panoyu kaldırmamışlar. Bu yapılan bir Yunanlıyı, Rum'u sevindirir fakat bu İstanbul'un fethinde şehit olan kahramanların torunlarını önemli derecede üzer. Bu olay Fetih öncesi halka karşı bir saygısızlık ve fetihten dolayı üzülenlere sevinç fırsatıdır.

Bu olayı CHP yönetimindeki İBB'nin yapması ayrıca üzücü bir durumdur. Neden insanların Fethi anlatan çini ve minyatür sanatını görmesi engelleniyor. Üzeri özellikle günü geçmiş 1 Mayıs slogan panoları ile kapalı tutuluyor. Ben bir minyatür sanatçısı olarak Fethin yıldönümü öncesi insanların görmemesi ve fethi hatırlamaması için kapatılmamış olmasını diliyorum" dedi.

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