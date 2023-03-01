İBB'nin deprem seferberlik eylem planı sınıfta kaldı: Tam bir akıl tutulması var | Video
İBB Meclisi Deprem ve Doğal Afet Komisyonu Başkanı Kadem Ekşi, A Haber ekranlarında yaptığı açıklamada İBB tarafından hazırlanan deprem seferberlik eylem planının yeni olmadığını üçüncü kez benzer hazırlık yapıldığını söyledi. Ekşi, İBB'nin kentsel dönüşüme ayırdığı bütçe ile reklam giderlerine ayrılan bütçenin aynı olmasını eleştirerek "Tam bir akıl tutulması var. Finansman ve kaynaklarını kentin dirençli hale dönüşmesi için harcanması noktasından uzaklaşmışlar. İBB yönetimi bu noktada sınıfta kalmış. " dedi.
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