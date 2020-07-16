İBB'nin durdurduğu projelere Tevfik Göksu'dan tepki! "İş yapmamanın adı tasarruf oldu" | Video
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AK Parti Esenler Belediye Başkanı ve partisinin İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, Meclis toplantısında açtı ağzını yumdu gözünü. Göksu, İBB'nin 350 şantiyeyi kapatıp, 114 projeyi durdurduğunu söyledi. Göksu, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, AK Partili belediyelerdeki projeleri özellikle durdurduğuna dikkat çekti, "Bahçelievler'de engelli asansörünü bile durdurdular" dedi.