Video Haber İBB'nin Feshane'deki sergisine büyük tepki | Video
İBB'nin Feshane'deki sergisine büyük tepki | Video

İBB'nin Feshane'deki sergisine büyük tepki | Video

27.06.2023 | 15:34

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Tasavvuf müzesi' diye açılan Feshane'de, LGBT propagandası yapıldı. İBB'nin sapkınlığa desteğine büyük tepki var. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

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