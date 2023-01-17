İBB’nin kiralık aracından 112 kilo uyuşturucu çıktı | Video
İBB’nin kiralık olarak kullandığı Bakım Onarım Aracı’yla uyuşturucu madde sevkiyatı yapan iki kişi suçüstü yakalandı. İki kişinin de belediyeye çalışan taşeron işçi iddia edildi. Araçta 99 paket halinde toplamda 112 kilo 190 gram Esrar maddesi ele geçirildi.
Güvenlik kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Başakşehir'de kamyonetle uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı yönünde istihbarat aldı. Alınan istihbaratı değerlendiren polis, tespit edilen adrese hareket eti. Söz konusu bölgede yapılan incelemelerde, üzerine "İSKİ" ibaresi ve "İBB" logosu bulunan bir kapalı kasa kamyonetten, başka bir araca uyuşturucu kolilerinin aktarıldığı tespit edildi. Yapılan operasyonda, İBB'ye taşeron hizmet sağlayan bir şirketin çalışanı olduğu öğrenilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Her iki araçta yapılan aramalarda, 99 paket halinde toplamda 112 kilo 190 gram gelen esrar ele geçirildi. Uyuşturuculara el konulurken, yakalanan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü.
Zanlılar hakkında başlatılan tahkikat işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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