İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olumsuz hava koşulları ile ilgili açıklama yaptı | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olumsuz hava koşulları ile ilgili açıklama yaptı.
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