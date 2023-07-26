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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Terör örgütü PKK bitme noktasına geldi" | Video

26.07.2023 | 15:02

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, A Haber canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya: "Sadece terörle değil aynı zamanda terörizmle de mücadele ediyoruz. Terörizme karşı olan kararlı mücadelemiz PKK'yı bitme noktasına getirdi." dedi.

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