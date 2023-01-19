İçişleri Bakanı Soylu dev operasyonu duyurdu: 151 kişi gözaltında | Video
İstanbul'un 12 ilçesinde gerçekleştirilen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda toplam 287 kilo 74 gram uyuşturucu madde ile 9 bin 900 adet captagon hap ele geçirilirken, 151 kişi gözaltına alındı.
BAKAN SOYLU'DAN OPERASYON AÇIKLAMASI
Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, "İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 18 Ocak tarihinde yapılan operasyonlarda, 286 kilo esrar, 9 bin 900 captagon ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. 151 şüpheli gözaltında" dedi.
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