Video Haber İçişleri Bakanı Soylu: İddiaları ispatlamayan Kemal Kılıçdaroğlu da şerefsizdir
İçişleri Bakanı Soylu: İddiaları ispatlamayan Kemal Kılıçdaroğlu da şerefsizdir

İçişleri Bakanı Soylu: İddiaları ispatlamayan Kemal Kılıçdaroğlu da şerefsizdir

18.11.2022 | 23:45

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CHP'li milletvekilleri ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında 'ispat' tartışması yaşandı. Bakan Soylu, "İddiaları ispatlamayan Kemal Kılıçdaroğlu da şerefsizdir" dedi.

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