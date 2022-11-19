İçişleri Bakanı Soylu: İddiaları ispatlamayan Kemal Kılıçdaroğlu da şerefsizdir

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OTOMATİK OYNAT
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Bakan Soylu’dan “Algı yapıyorsunuz” diyen CHP’li Başarır’a tepki | Video 18.11.2022 | 16:45
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Bakan Çavuşoğlu İstiklal Caddesi'nde açıklama yaptı | Video 18.11.2022 | 16:24
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Şentop, Türkmenistan Milli Konseyine hitap etti | Video 18.11.2022 | 12:35
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İstiklal bombacısı Ahlam Albashir ve diğer 16 şüpheli tutuklandı | Video 18.11.2022 | 08:32
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Otomobilin site bahçesine düşüp ters döndüğü anlar kamerada | Video 18.11.2022 | 01:25
CHP'li milletvekilleri ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında 'ispat' tartışması yaşandı. Bakan Soylu, "İddiaları ispatlamayan Kemal Kılıçdaroğlu da şerefsizdir" dedi.