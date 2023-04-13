İçişleri Bakanı Soylu, Kökünü Kurutma Operasyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu | Video

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'te 49'uncusu gerçekleştirilen Kökünü Kurutma Operasyonu sonrasında açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "49'uncu Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 179 hedef belirledik. Saat 04.45 itibariyle arkadaşlarımızı 1529 polisimiz ve jandarmamızla birlikte bu hedeflere onları selametledik. Bu operasyonu arkadaşlarımız başarıyla tamamladılar, 149'unu yakalamış oldular" dedi.