İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye'deki terörist sayısı 86'ya düştü" | Video 17.04.2023 | 14:54 Eyüpspor kulübü ziyareti sonrası Eyüpsultan Şoförler odasına giden İçişleri Bakanı ve İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, "Türkiye'deki terörist sayısı 86'ya düştü" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul'da ziyaretlerini sürdürüyor. Eyüpspor kulübü ziyareti sonrası Eyüpsultan Şoförler odasına giden Bakan Soylu, Eyüpsultan'da şoförler ile bir araya gelerek sohbet etti. Bakan Soylu burada gündeme dair açıklamalarda bulundu. Soylu, Türkiye'deki terörist sayısının 86'ya düştüğünü ifade etti. İstanbul'daki projelere de değinen Bakan Soylu, sahil güvenliğinden jandarmasına kadar, her yerde bir kapasite artırımına gidildiğini anlattı.İstanbul'daki projelerin büyük bir kısmının AK Parti döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yapıldığını anlatan İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye özellikle Gezi olaylarından itibaren büyük imtihanlardan geçti. Metrolar da Tayyip Erdoğan ile başladı. Yani en önemli bölümü bitirdi. Şimdi de mesela İstanbul Havalimanı'na bağlarız. Biraz önce Kayabaşı'na bağladık, açtı. Karşıda yapılan metronun da önemli bir bölümünü zaten yaptı ve teslim etti. Şimdi bütün bunlar içerisinde, bütün bunları çıkaralım. Ne olur? Bir de son zamanlarda ne yapıldı? Ne derler ona? Gelir aynı gelir, hatta daha artan bir gelir var. Bizim bakanlığımızın bütçesi kısıtlı bir bütçedir. İçişleri Bakanlığı. Yani güvenliğe dair bir bütçedir. İstanbul'da 2019'dan itibaren altı tane kaymakamlık binası yaptık, şimdi on tane yapıyoruz. İstanbul'un kaymakamlık meselesini çözüyoruz. İstanbul'da elli tane karakol ve emniyet binası yaptık. Yani kaç yıl oldu? Dört yılı bile tamamlamadı, Mart ayında geldik burada muhtarlarımızla görüştük, kararlar aldık ve burada sahil güvenliğinden tut jandarmasına kadar, her yerde bir kapasite artırımına gittik. Ben de İstanbul'da yaşıyorum. Yapılmasını ister miyim? Herkes senden çok daha fazla yapılmasını isterim" dedi.Dünya geneli ekonomide problemlerin yaşandığını anlatan Bakan Soylu, "Dalgalı denizlerde ne kadar dalga büyük olursa olsun kendi gemisini selamete çıkardı. Bundan etkilenmeden. Ha şimdi de ekonomik olarak bütün Avrupa'da ve bütün Amerika'da bir problem söz konusu, bankalar batıyor. Bunu da bunu da söylemek istiyorum. Onlar patinaja devam ederler. Tayyip Erdoğan, bu ekonomik dalgalanmadan Türkiye'ye bir fırsat ortaya çıkartır. Türkiye üretimin istihdamın Türkiye ihracatın ve Türkiye turizmin tam anlamıyla merkezin ve en çok gelirlerini elde eden ülke haline gelir" diye konuştu.Törerle mücadele konusunda açıklamalarını devam ettiren Bakan Soylu, "Şırnak Kabadağı'nın hemen bir farklı tarafından düşmeyen vadisi gibi ters bir vadi vardır. Çok sert bir vadidir orası. Şöyle yukarıdan aşağıya iner. Vadiyi gördüğünüz zaman da ürkütücü bir vadidir yani. Ve burası terör örgütünün yıllardan beri oradan sökülüp atılamadığı bir vadidir. Geçen gün 8 terörist orada etkisiz hale getirildi. Ben de ertesi gün gittim oraya. Getirdikten sonra o vadiyi de bir görmek istiyordum. Elinizi toprağa atıyorsunuz altı bin kilo kalori kömür var. Yani kazmana gerek yok yani. Altı bin kilo kalori kömür var. Şimdi biz yitiklerimizle beraber özgüvenimiz olmazsa Amerika'ya teslim olursunuz. Avrupa'ya teslim olursunuz. Bana göre Avrupa diye bir şey yok. Bunu bilmenizi istemiyorum. Avrupa, Amerika'nın vagonudur. Nereye isterse oraya çeker. Yani bazen sözcülüğünü yaptırır. Bazen hamallığını yaptırır. Bazen ondan sonra biri iyi rol alır, biri kötü olandır. Karşı tarafta kim varsa onu ortaya alıp dengesini bozmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.Amerika Birleşik Devleti'nin kendisi hakkında aldığı yaptırım kararlarına değinen Bakan Soylu, "İki defa, Amerika beni istenmeyen adam ilan etti. Amerika'ya savaş açmış değilim iki defa istenmeyen adam ilan etti. İki defa ülkesine giriş yasağı koydu. İki defa eğer orada mallarımız varsa el koymuş ne malımız varsa? Biz de söyledik orada bir malımız var orada o da FETÖ. Bize getirdik zaten başka bir konumuz yok" şeklinde konuştu.Kandilden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rakiplerine destek çağrılarının yapıldığını belirten Soylu, "Dört cumhurbaşkanı adayı mı? Ben size bir tek soru soracağım. HDP'nin cumhurbaşkanı adayı kim? Ya seçime gidiyor aday çıkarmadı. Peki kim yani? Bir yere oy verecekler evet. E tarif de yapıyor. Kandil diyor ki Murat Karayılan, Sırrı Sakık diye bir adam var. İçeriden dışarıdan, biri diyor ki AK Parti'ye ve MHP'ye verilen her oy PKK'ya sıkılan bir kurşundur diyor bak. Tayyip Erdoğan'ı devirmek bizim temel görevimizdir, birinci önceliğimiz budur diyor. Yüz yıllık cumhuriyetin geliyoruz. Yıkmaya geliyoruz. Yıkmaya böyle bir şey var mı? Ne diyorlar şimdi? Açık beyannamelerde diyorlar ki biz Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'nin kuzeyindeki askeri harekatları sona erdireceğiz. İç güvenlik harekatlarını sona erdireceğiz. Ateşkes yapacak. PKK biz de ona uyacağız diyorlar ateşkes yapacak PKK'ya ümidini sıkmışız ya. Türkiye'deki terörist sayısı 86'ya düştü. Ne zaman terörist PKK mağlubiyete doğru gider, o zaman beyaz bayrak çeker. Der ki ben yok, ateşkes ilan ediyorum. Bu, zaman kazanabilmek için kendini tekrar toparlayabilmek için tekrar bu ülkenin ve bu bölgenin başına bela olabilmek için yıllardır uyguladığı bir senaryodur. Türkiye Cumhuriyeti kadim bir devlet bunu yer mi?" ifadelerini kullandı.