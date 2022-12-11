İçişleri Bakanı Soylu'dan HDP ve CHP'ye sert sözler! Tarihin en kirli işbirliği içerisindesiniz...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TBMM Genel Kurulu'nda, "Cumhuriyetin yüzüncü yılında dağlarda bir tek terörist kalmayacak" dedi. Bakan Soylu ayrıca, CHP için "HDP ile PKK ile tarihin en kirli işbirliği içerisindesiniz. Amerika'nın çocuklarısınız sizler. Yenileceksiniz!" ifadelerini kullandı.