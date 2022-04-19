Video Haber İçişleri Bakanı Süleyman Soylu '4 soru' sorup çağrıda bulundu: Ses ver Kılıçdaroğlu! | Video
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu '4 soru' sorup çağrıda bulundu: Ses ver Kılıçdaroğlu! | Video

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu '4 soru' sorup çağrıda bulundu: Ses ver Kılıçdaroğlu! | Video

19.04.2022 | 00:37

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir takım sorular yöneltti. Bakan Soylu, HDP'lilerin Türk polisine karşı tavrına bir tepki gösterilmemesi, Büyükelçiye düzeltme yaptırılması gibi konuları kapsayan soruları, "Ses ver Kılıçdaroğlu" başlığıyla yayınladı.

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