Video Haber İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Pakistan'a giden yardım tırını uğurladı | Video
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Pakistan'a giden yardım tırını uğurladı | Video

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Pakistan'a giden yardım tırını uğurladı | Video

17.09.2022 | 20:45

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kapıkule Sınır Kapısı'nda Pakistan’a gidecek olan yardım tırını uğurladı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kapıkule Sınır Kapısı'nda Pakistan'a gidecek olan yardım tırını uğurladı.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Edirne'ye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kapıkule Sınır Kapısında ki temaslarının ardından kentteki STK'ların desteği ile Pakistan'daki selzedeler için hazırlanan gıda malzemesi yüklü yardım tırını uğurladı.

Selzedeler için hazırlanan yardım tırı, Edirne Müftüsü Alettin Bozkurt eşliğinde yapılan duanın ardından yola çıktı.

Gıda kolilerinin içerisinde un, yağ ve pirinç gibi temel gıda malzemeleri yer alıyor.

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