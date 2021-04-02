İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: PKK'dan bile büyük düşmanımızdır...

İçişleri Bakanı Soylu, Kastamonu'da '31. Dönem Jandarma Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Soylu, burada terörle mücadeleye ilişkin çok net ifadeler kullandı. Soylu, "Onlara bu yıl tarihlerinin en ağır bedelini ödeteceğiz." dedi. Soylu'nun yemini de dikkat çekti.