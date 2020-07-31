İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta | Video

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta Güneyçam Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti. Bakan Soylu, Cizre Havalimanı'dan helikopterle Güneyçam Karakol Komutanlığına geçti. Karakol mevzisini ziyaret eden Soylu, burada nöbet tutan askerlerle görüştü. Soylu, Kurban Bayramı'nı kutladığı askerlere, "Allah sizi muhafaza etsin inşallah." dedi.