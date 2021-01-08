Video Haber İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Boğaziçi' tepkisi "Terör iltisaklı militanlarla ne işin var?" | Video

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Boğaziçi' tepkisi "Terör iltisaklı militanlarla ne işin var?" | Video

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Boğaziçi' tepkisi
08.01.2021 | 11:14

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Boğaziçi' tepkisi Terör iltisaklı militanlarla ne işin var? | Video 01:12
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesi'nde eylem yapan terör iltisaklı militanlara sert tepki gösterdi! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Vandallar gibi üniversite kapısını kırdılar" dedi.

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