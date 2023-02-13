Video Haber İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar | Video
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar | Video

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar | Video

13.02.2023 | 01:25

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önemli açıklamalarda bulundu.

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