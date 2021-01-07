İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan son dakika paylaşımı! Yunanistan'ın göçmenleri ölüme ittiği anlar kamerada | Video
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Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı Twitter'dan Yunanistan sahil güvenlik güçlerinin masum göçmenleri ölüme ittiği insanlık dışı o anlara ait görüntüleri paylaştı!