Video Haber İçişleri Bakanı Yerlikaya, Adıyaman'da depremzede gençlerle bir araya geldi | Video
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Adıyaman'da depremzede gençlerle bir araya geldi | Video

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Adıyaman'da depremzede gençlerle bir araya geldi | Video

10.06.2023 | 15:26

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Beşpınar Kültür, Eğitim ve Sosyal Destek Kampı'nda eğitim gören depremzede gençlerle buluştu.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremzede öğrenciler için doğa içerisinde kurulan Beşpınar Kültür, Eğitim ve Sosyal Destek Kampı'nı ziyaret etti. Burada eğitim gören gençlerle basketbol ve voleybol oynayan Yerlikaya, onlarla bir süre sohbet etti ve fotoğraf çekildi. Yerlikaya, enstrüman çalan gençlerin söylediği şarkılara da eşlik etti. Öğle yemeğini kampta gençlerle birlikte yiyen Yerlikaya, daha sonra Örenli Mahallesi'nde yapımı devam eden kalıcı konut bölgesine geçti. Burada incelemelerde bulunan Yerlikaya, şantiyede çalışanlarla sohbet etti ve fotoğraf çekildi.

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