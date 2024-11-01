İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurmuştu… İşte o uyuşturucu maddeler…
İstanbul’da son 15 günde düzenlenen seri uyuşturucu operasyonlarında üç ton 758 kilo 125 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
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