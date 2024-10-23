İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan TUSAŞ'ta terör saldırısının olduğu noktada açıklama 23.10.2024 | 18:38 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya TUSAŞ'ta terör saldırısının olduğu noktada açıklamalarda bulundu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ankara Kahramankazan'da saat 15.20 sularında nizamiye girişinde terör saldırısı yapıldı. Patlama ve silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. TUSAŞ'a yapılan saldırıda 2 terörist etkisiz hale getirildi.