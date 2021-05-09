Video Haber İçişleri Bakanlığı açıkladı! 3 terörist etkisiz hale getirildi | Video

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 3 terörist etkisiz hale getirildi | Video

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 3 terörist etkisiz hale getirildi | Video
09.05.2021 | 20:14

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İçişleri Bakanlığı Eren-14 Operasyonları kapsamında 3 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı

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