İçişleri Bakanlığı açıkladı! "Eren Abluka-7" operasyonlarında teröre büyük darbe! | Video
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İçişleri Bakanlığı, devam eden "Eren Abluka-7" operasyonları kapsamında, çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.