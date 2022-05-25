Video Haber İçişleri Bakanlığı açıkladı! "Eren Abluka-7" operasyonlarında teröre büyük darbe! | Video
İçişleri Bakanlığı açıkladı!

İçişleri Bakanlığı açıkladı! "Eren Abluka-7" operasyonlarında teröre büyük darbe! | Video

25.05.2022 | 20:28

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İçişleri Bakanlığı, devam eden "Eren Abluka-7" operasyonları kapsamında, çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

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