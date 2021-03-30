İçişleri Bakanlığından 81 ile koronavirüs genelgesi! Nikahlar, düğünler, halı sahalar, sokağa çıkma kısıtlaması... | Video

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak 29 Mart 2021 günü toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi“ konulu genelge gönderdi. Genelgede; Yüksek ve çok yüksek risk gruplarındaki illerde bu hafta sonu (3-4 Nisan 2021) uygulanacak kısıtlama kapsamında cumartesi, pazar günleri için daha önceden tarih almış nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlere katılacaklar için muafiyet uygulanacak. Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesislere daha önce belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda süregelen uygulanmasına aynen devam edilecek.