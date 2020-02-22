İdlib düğümü nasıl çözülecek? Başkan Erdoğan: Yol haritamızı belirledik | Video
Başkan Erdoğan bugün İzmir'de yapmış olduğu konuşmada "Bundan sonrasında İdlib için yol haritamızı belirledik" dedi. Peki bundan sonra hangi adımlar atılacak? Terör ve Güvenlik Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın A Haber canlı yayınında yoğun bir şekilde devam eden diplomasi trafiğinde İdlib düğümünün nasıl çözüleceğine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
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