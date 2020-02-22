Video Haber İdlib düğümü nasıl çözülecek? Başkan Erdoğan: Yol haritamızı belirledik | Video

İdlib düğümü nasıl çözülecek? Başkan Erdoğan: Yol haritamızı belirledik | Video

İdlib düğümü nasıl çözülecek? Başkan Erdoğan: Yol haritamızı belirledik | Video
22.02.2020 | 17:23

Başkan Erdoğan bugün İzmir'de yapmış olduğu konuşmada "Bundan sonrasında İdlib için yol haritamızı belirledik" dedi. Peki bundan sonra hangi adımlar atılacak? Terör ve Güvenlik Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın A Haber canlı yayınında yoğun bir şekilde devam eden diplomasi trafiğinde İdlib düğümünün nasıl çözüleceğine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

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