İdlib'de hava saldırısı : 2 asker şehit | Video
Suriye'de rejim güçleri bir kez daha bölgede barış için bulunan Türk askerleri hedef aldı, 2 Mehmetçik şehit oldu ve 5 asker yaralandı. Rejim saldırısına sert karşılık verildi.
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