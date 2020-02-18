İdlib'te sivillere saldırı! A Haber ekibi sınırda! TSK'nın sınıra sevkiyatı sürüyor | Video
A Haber Yurt Haberleri Müdürü Kerim Ulak Cilvegözü Sınır Kapısında İdlib ve çevresinde ki çatışmalara dair bilgi verdi. Ulak rejimin özellikle karayollarına hakim olmaya çalıştığını vurgulayarak, bölgede birçok kez insan haklarının da ihlal edildiğini ifade etti. Ayrıca Türkiye'nin askeri sevkiyatlarını sürdürdüğünü, TSK'nın İdlib'de çelik bir hat oluşturduğunu ve aynı zamanda göç dalgasına da engel olmaya çalıştığını ifade etti. İşte detaylar...
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