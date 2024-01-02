İETT otobüsü rampa aşağı hız yapınca önce minibüse sonra elektrik direğine çarptı 2 kişi yaralandı
İstanbul Beşiktaş’ta yeni yıla ikinci İETT kazasıyla girildi. Beşiktaş Ulus’ta İETT otobüsü hızla rampa aşağı inerken yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda önce önündeki araca sonra da elektrik dereği ve duvara çarparak durabildi. Kazada İETT otobüs şoförünün kolu kırılırken bir yolcuda çarpmanın etkisiyle yaralanıp hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan otobüsün yolu tamamen kapatmasıyla trafik durdu.
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