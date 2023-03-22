İGA İstanbul Havalimanı üst üste 3. kez "yılın havalimanı" seçildi | Video

İstanbul Havalimanı, dünya havacılık sektörünün önde gelen organizasyonlarından biri olarak gösterilen Air Transport Awards ödüllerinde, 2021 ve 2022 senelerinin ardından bu yıl da “Yılın Havalimanı” seçildi.