Iğdır'da dev Türk Bayraklarıyla teröre lanet yürüyüşü yapıldı

Iğdır'da bir araya gelen yüzlerce kişi PKK terör örgütüne yönelik sürdürülen Pençe-Kilit Harekatında şehit olan Mehmetçikler ve İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği saldırılar için dev Türk Bayraklarıyla teröre lanet yürüyüşü düzenledi.