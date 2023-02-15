İki kardeş, kumbaralarında biriktirdiği parayı depremzedelere gönderdi | Video

Amasya'da yaşayan Yavuz Selim ile kardeşi Zehra (5), Malatya?daki depremzedelere kıyafet ile kumbaralarında biriktirdikleri parayı gönderdi. Koliden çıkan mektupta, "Soğukta üşümemeniz için bir şeyler hazırladık. Kumbaradaki biriktirdiğimiz paraları ve koliyi size ulaştırması için babama verdik. Allah yardımcınız olsun" ifadeleri yer aldı.