İki katlı bina depremde yerle bir oldu, bir tek asansör kulesi ayakta kaldı | Video
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde depremin yıktığı iki katlı binanın bitişiğindeki asansör kulesi ayakta kalması dikkat çekti.
Ailesiyle birlikte konteynerde yaşadığını anlatan Mehmet Ongan, "Çiftlik gibi kullandığımız özel mülkiyetimizin içerisindeki bir yerdi burası. 4 evimiz vardı bir kısmı yıkıldı bir kısmı da ağır hasarlı. En acısı bir kardeşi, hanımı, iki de üniversite okuyan çocuğunu kaybettik. O hepsinden acı. Afettir oldu yapacak bir şey yok. Enkaz ortada hasar tespit gecikmeli de olsa geldi. Evsiz kaldık konteyner ve çadırda yaşıyoruz" dedi.
Sonradan yaptıkları asansör kulesinin yıkılmadığını ifade eden Ongan, "Yıkılan yerde iki tane normal depo, 3 tane traktör, buğday, arpa, zirai aletler hepsi son teknoloji. Hepsi enkaz altında kaldı. Belki 10 metre yerin dibinde. Durum vahim. Yıkılmayan alan asansör. O da sabit kaldı. Deprem maalesef bedeli ağır ödetti bize" diye konuştu.
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