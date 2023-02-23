İkinci depreme anaokulunda böyle yakalandılar | Video

Malatya’da Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından ikinci depreme sığındıkları bir anaokulunda yakalanan depremzedelerin görüntüleri ortaya çıktı. Okulda yaşanan panik ve korku dolu anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.