İkna edilen PKK’lı örgüt mensubu teslim oldu | Video

Batman Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan ikna çalışmaları kapsamında 1 terörist Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

PKK/ KCK bölücü terör örgütünün kadrosuna 1999 yılında katılarak faaliyet yürüten kadın örgüt mensubu, Batman Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yapılan görüşmeler sonucunda ikna edildi. Hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçu kapsamında aranma kaydı bulunan kadın örgüt mensubu 2 Ağustos tarihinde Habur Sınır Kapısı'nda Şırnak İl Emniyet Müdürlüğüne teslim olması sağlandı. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinden Batman İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edinen örgüt mensubu ailesi ile buluşması sağlandı. Örgüt mensubunun sorgusunun ardından Batman Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği belirtildi.

PKK'NIN İÇ YÜZÜNÜ ANLATTI

Ailesiyle görüştürülen örgüt mensubu yaptığı açıklamada, PKK terör örgütünün karanlık iç yüzünü bir kez daha gösterdi. Çeşitli vaatlerle kandırılarak PKK/KCK silahlı terör örgütüne katıldığını, örgüt hakkında anlatılanlar ile dağdaki yaşamın bağdaşmadığını söyleyen örgüt mensubu, örgüt içerisinden çok defa kaçmaya teşebbüs ettiklerini fakat örgüt tarafından yakalanarak aylarca aç susuz tutsak bırakıldığını belirtti.

Zor koşullara rağmen sonunda örgütten kaçmayı başararak Batman Emniyet Müdürlüğü aracılığıyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu aktaran örgüt mensubu, kendisi gibi terör örgütünden kaçma arayışında olan birçok örgüt mensubunun da olduğunu kaydetti. PKK'nın Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhinde söylediği beyanların hiç birinin doğru olmadığını ifade eden örgüt mensubu teslim olduğunda görevlilerin kendilerini çok sıcak karşıladıklarını ve bu kararı nedeniyle çok mutlu olduğunu dile getirdi.