İletişim Başkanı Altun, şehit Fethi Sekin'i 'Yiğitler Destanı' türküsüyle andı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:08
01:47
Şırnak'ta 5 terörist böyle etkisiz hale getirildi | Video 05.01.2021 | 14:47
01:59
Son dakika! Başkan Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi ziyaret ediyor | Video 05.01.2021 | 14:22
02:06
04:47
Salih Tuna 'Onlar vuracak bunlar kazanacak!' 05.01.2021 | 12:46
05:42
Yavuz Donat 'Küçük Brüksel' 05.01.2021 | 12:44
03:53
Okan Müderrisoğlu 'Varlık Fonu Raporu' 05.01.2021 | 12:42
04:56
Mahmut Övür 'İlker Başbuğ ve Cumhuriyet’in darbe iması' 05.01.2021 | 12:40
01:44
02:52
Haşmet Babaoğlu '2021 için sahiden “iyi hayat” tavsiyeleri' 05.01.2021 | 12:15
02:16
03:38
Hasan Basri Yalçın 'Darbe olmazsa askeri başarısızlık' 05.01.2021 | 10:09
04:16
Hilal Kaplan 'Ahlaksızlar' 05.01.2021 | 09:56
04:32
Burhanettin Duran 'Yeni darbe imaları, Boğaziçi ve asıl gündem' 05.01.2021 | 09:53
01:47
Boğaziçi Üniversitesi’nde tehlikeli provokasyon | Video 05.01.2021 | 09:32
08:15
00:18
00:44
Meksika’da trafikte yangın tüpü ile çöp kavgası | Video 04.01.2021 | 22:44
00:40
Mehmet Ali Erbil'den sevindiren görüntü | Video 04.01.2021 | 22:01
06:18
Bakan Koca son dakika duyurdu: 4 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı | Video 04.01.2021 | 20:01
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in, şehadetinin 4’üncü yıldönümü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, 'Yiğitler Destanı' türküsüne yer verdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan ve şehit Fethi Sekin'in de anıldığı 'Yiğitler Destanı' türküsüne yer verdi. Altun, mesajında, "Şehit Fethi Sekin'i ve bu cennet vatanın baharına çiçek vermiş bütün yiğitleri rahmetle anıyorum. Siyaset adı altında terör örgütlerine hizmet edenlere binlerce lanet olsun!" dedi.