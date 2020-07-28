Video Haber İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan anlamlı paylaşım: Hep birlikte Türkiye | Video

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan anlamlı paylaşım: Hep birlikte Türkiye | Video

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan anlamlı paylaşım: Hep birlikte Türkiye | Video
28.07.2020 | 23:58

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, İstanbul'da yaşayan Musevi, Rum, Ermeni ve Süryani cemaatlerine mensup vatandaşların, İslam dinine mensup Türk vatandaşları ile yaşama kültürünü gösteren bir video paylaştı.

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