İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan anlamlı paylaşım: Hep birlikte Türkiye | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:34
03:48
Doğu Akdeniz'de büyük kararlılık! Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı | Video 28.07.2020 | 23:45
06:28
01:03
Türkiye'den yeni Navtex! Barbaros nerede arama yapacak? | Video 28.07.2020 | 22:15
01:36
Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Başkan Erdoğan'a teşekkür | Video 28.07.2020 | 21:11
03:16
01:15
Antalya’da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada | Video 28.07.2020 | 19:05
00:33
Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı | Video 28.07.2020 | 19:19
00:35
İdlib'deki Suriyelilerden Türk askerine teşekkür | Video 28.07.2020 | 18:26
18:09
04:14
03:12
16:54
02:03
04:02
Son Dakika Haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video 28.07.2020 | 12:40
00:25
01:20
03:36
00:32
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, İstanbul'da yaşayan Musevi, Rum, Ermeni ve Süryani cemaatlerine mensup vatandaşların, İslam dinine mensup Türk vatandaşları ile yaşama kültürünü gösteren bir video paylaştı.