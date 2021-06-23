İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan saldırıya uğrayan İHA muhabirine telefon | Video
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın Kocaeli'deki çiftliğinde yıkım çalışmalarının takibi sırasında darp edilen İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu’yu telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Altun, Uslu’ya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da geçmiş olsun dileklerini ve selamlarını iletti.