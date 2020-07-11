Video Haber İletişim Başkanlığı hazırladı: 15 Temmuz Mehteri | Video

İletişim Başkanlığı hazırladı: 15 Temmuz Mehteri | Video

İletişim Başkanlığı hazırladı: 15 Temmuz Mehteri | Video
11.07.2020 | 20:20

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İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz'un yıl dönümü nedeniyle video yayınladı. İletişim Başkanı Altun, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelerini kullandı. "O gün bugündür diye kahramanlar can verdi Gökte hazır melekler selamladı şehidi 15 Temmuz gecesi yeniden dirilişti” Vatanını müdafaa etmek için bir an bile düşünmeden yardan ve serden geçen kahraman şehitlerimizin aziz ruhlarına saygı ve rahmetle...

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