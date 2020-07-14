İletişim Başkanlığı'ndan 15 Temmuz paylaşımı! "Dünya demokrasileri için milat" | Video

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Paylaşımının altına "Aziz milletimiz 15 Temmuz’da hain darbe girişimini engelleyerek tarih yazdı. O gün fert fert demokrasimizi, bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü canlarımız pahasına savunduk. Kahraman şehitlerimizi rahmetle yâd ederken, millet olarak kazandığımız zaferin haklı gururunu yaşıyoruz" notunu düştü.