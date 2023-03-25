İletişim Başkanlığı'ndan o iddialara yanıt! İşte Başkan Erdoğan'ın mezuniyet belgeleri... | Video
"Başkan Erdoğan'ın diploması yok" yalanı muhalefetin elinde kaldı. CHP medyasına yanıt Marmara Üniversitesi'nden geldi. Öte İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversite mezuniyet diplomasını kamuoyu ile paylaştı. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı..
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:18
01:23
HDP’den 7’li koalisyona mesaj! Asıl niyetini mi açıkladı? | Video 25.03.2023 | 13:26
02:29
04:28
00:22
00:14
12:33
07:18
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan açıklama | Video 24.03.2023 | 18:51
47:10
05:05
16:51
00:09
26:19
00:20
Ev sahibini öldüren kiracıya 16 yıl 3 ay hapis cezası | Video 24.03.2023 | 17:39
05:41
02:07
SON DAKİKA: Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katıldı | Video 24.03.2023 | 16:20
11:00
01:09
04:31
ABD, Türkiye'deki seçime müdahale mi ediyor? | Video 24.03.2023 | 13:04