Video Haber İletişim Başkanlığı'ndan o iddialara yanıt! İşte Başkan Erdoğan'ın mezuniyet belgeleri... | Video
İletişim Başkanlığı'ndan o iddialara yanıt! İşte Başkan Erdoğan'ın mezuniyet belgeleri... | Video

İletişim Başkanlığı'ndan o iddialara yanıt! İşte Başkan Erdoğan'ın mezuniyet belgeleri... | Video

25.03.2023 | 14:17

"Başkan Erdoğan'ın diploması yok" yalanı muhalefetin elinde kaldı. CHP medyasına yanıt Marmara Üniversitesi'nden geldi. Öte İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversite mezuniyet diplomasını kamuoyu ile paylaştı. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı..

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