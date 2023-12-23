Ilgaz Dağında kar çilesi: Araçlar mahsur kaldı
Kastamonu-Çankırı kara yolu üzerindeki 15 Temmuz İstiklal Tünelinde kar yağışı ve buzlanma sonucu kayan araçlar sebebiyle tünel ulaşıma kapandı. Vatandaşlar araçlarıyla birlikte yolda mahsur kaldı.
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