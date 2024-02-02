Video Haber İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüş yolculuğu başlıyor: Bu sadece bir başlangıç
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüş yolculuğu başlıyor: Bu sadece bir başlangıç

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüş yolculuğu başlıyor: Bu sadece bir başlangıç

02.02.2024 | 18:08

Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonunu gerçekleştiren astronot Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüş yolculuğu yarın başlıyor. Gezeravcı ve ekibi için Uluslararası Uzay İstasyonu'nda vedalaşma töreni düzenlendi. Burada konuşma yapan Gezeravcı, "Bu bir hikayenin başlangıç noktasıydı" dedi.

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