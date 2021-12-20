İlk Türk Devletleri Uzay Ajansları Toplantısı Bakü’de gerçekleşti | Video

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Türk Devletleri Uzay Ajansları ve İlgili Yapılarının ilk toplantısı gerçekleşti.

Türk Devletlerinin Uzay Ajansları ve İlgili Yapılarının başkanları, Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde, Azerbaycan Uzay Ajansı "Azercosmos"un ev sahipliğinde Bakü'de düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Türk devletlerinin uzay alanındaki ortak projelerini desteklemek, kurumlar arasında karşılıklı etkileşimi artırmak ve geliştirmek amacıyla düzenlenen toplantıya, Türk Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Azerbaycan Uzay Ajansı Başkanı Sameddin Esedov başta olmak üzere Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkelerin temsilcileri katılım sağladı. İstanbul'da 12 Kasım'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı "Türk dünyasının vizyonu - 2040" belgesindeki uzay faaliyetiyle ilgili cümlelerin Türk Devletleri için önemli olduğunu belirten Azerbaycan Uzay Ajansı Başkanı Sameddin Esedov, uzay alanındaki çalışmaların dünyada giderek arttığını ve Türk Devletleri'nin tarihinde bu alanın büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

"UZAYDA İZİ OLMAYANIN DÜNYADA SÖZÜ OLMAZ"

Toplantıdaki konuşmasına Azerbaycan'ın 44 gün süren savaş sonrasında işgal altında olan Karabağ topraklarını işgalden kurtarmasını tebrik ederek başlayan Türk Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, "Kıymetli delegeler bu toplantımız tarihi bir toplantıdır. İnşallah ileride çok daha fazla önemi anlaşılacaktır diye düşünüyorum. Bugün ilk adımı atıyoruz. Uzay alanındaki işbirliğimizi artarak sürdürmeyi ümit ediyorum. Türkiye Uzay Ajansı olarak biz bir milli uzay programı açıkladık ve hızlı şekilde yolumuza devam ediyoruz. Biz bir 10 yıllık program ile istiyoruz ki programın birçok hedefinde dost ve kardeş ülkelerimizle beraber hareket edelim, işbirliği yapalım, uzayda çok daha güçlü bir şekilde varlığımızı tahkim edelim, biz de varız diyebilelim. Bizim Türkiye'de şöyle bir sloganımız var uzayda izi olmayanın, dünyada sözü olmaz" dedi.

Uzay konusundaki çalışmaların amacının kesin olarak barışçıl amaçlarla yapıldığını vurgulayan Yıldırım "Çalışmalarımız, Birleşmiş Milletler sözleşmeleri çerçevesinde, 'Dış uzayın barışçıl kullanımı' başlığı altında kabul edilen çalışmalar kapsamındadır. Herhangi farklı bir niyetimiz yoktur. Tamamen insanlığa hizmet, tabi öncelikle ülkelerimizle, Türk Devletleri Teşkilatı bünyesindeki devletlerin, milletlerin menfaatlerine ve sonra da insanlığa hizmet hedef alınmaktadır. Bunun da altını çizmek isterim. Ben de sözlerimi çok uzatmadan toplantımızın bu ilk adımımızın hepimiz için bütün devletler ve milletler için kardeş biletlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

"UZAYDA MUTLAKA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE BULUNMALIYIZ"

Toplantıda, Türk Devletleri olarak tarihi bir adım attıklarını belirten Yıldırım, "Öneminin ileriki yıllarda çok daha fazla anlaşılacağını düşünüyorum ve bugünü görmekten çok mutlu ve bahtiyarım. Burada Türk Devletleri Teşkilatı olarak, 5 üye ve 2 gözlemci ile 7 ülkenin temsilcileri ile birlikteyiz ve artık öyle biz çağdayız ki uzay hepimizin hayatında ve hiçbir zaman önemi azalmadan gelişmeye devam edecek. Uzayda mutlaka güçlü bir şekilde bulunmalıyız. Hem kendi milletlerimizin menfaat ve haklarını korumak için hem de bütün insanlığa hizmet etmek için. Buradaki maksadımız tamamen barışçıldır ve barışçıl olarak uzay çalışmalarını devam ettirerek bütün dünyada biz de varız, bu çalışmalarda biz de söz sahibi olmak istiyoruz. Bunun için toplandık ve bu amaç için adım atıyoruz. Çok güzel bir ifade kullanıldı, başlamak bitirmenin yarısıdır denildi. Bugün başlamış olmakla bence çok önemli bir adım attık. Ama devamında da aynı heyecanla gitmemiz gerekir. Türkiye'de bizim Milli Uzay Programı'mız çok önemli bir şekilde yürütülüyor, devam ediyor bütün çalışmalar ve bu çalışmalar çerçevesinde nasıl Türk Devletleri Teşkilatı ülkeleri ile işbirliği yapabiliriz, nasıl daha ileri gidebiliriz, güçlerimizi nasıl birleştirebiliriz bunları konuşacağız, tartışacağız. Elimizde masanın üzerine koyabileceğimiz olumlu projeler var. Onları görüşeceğiz ve inanıyorum ki, burada alınacak kararlar, atılacak adımlar hepimiz için hayırlara vesile olacak" ifadelerini kullandı.