İlkokul öğrencileri ATA'yı unutmadı
Başakşehir Şehit Polis Mustafa Erdoğan İlköğretim okulu öğrencileri 10 Kasım Atatürk'ü anma günü için koreografi hazırladılar. Yüzlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen koreografi çalışması yoğun ilgi gördü.
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