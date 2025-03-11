İmamoğlu yine kıvırdı! 'Şaibeli diploma' sorusunu geçiştirmekle yetindi

İBB Başkanı Ekrem İmmaoğlu şaibeli diploma skandalının ardından şahsi internet sitesindeki eğitim hayatı bölümünde değişiklik yapmıştı. Katıldığı bir televizyon programında konuya ilişkin kendisine yöneltilen soruyu "Boş soru bunlar ya, ciddi bir sorun var mı?" sözleri ile geçiştirmeye çalıştı.